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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Öncül Mahallesi'nde, arazide paletli iş makinesiyle çalışan A.K'ye, mahalle sakinleri ulaşamayınca bölgeye gitti.

Bölgede arama yapan mahalle sakinleri, A.K'yi iş makinesinin paletlerinin altında görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, Akçakale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri
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