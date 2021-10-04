Son dakika haberi... Samsun'da şüpheli ölüm

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Azmi Çakır'a (47) telefonla ulaşamayan kardeşi Ömer Çakır polisten yardım istedi. Bekçiler ile birlikte eve giden Ömer Çakır, evin giriş kapısının yanında kardeşini ölü buldu. Azim Çakır'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı. Çakır'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

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