Son dakika haberi | Rize'de öldürülen AK Parti'li Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet - Haberler
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Son dakika haberi | Rize'de öldürülen AK Parti'li Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Rize'de öldürülen AK Parti'li Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Gelen son dakika haberine göre Rize'nin Fındıklı ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, 15 Nisan 2020'de çalıştığı öğretmenevinde Gamze Pala'yı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Savaş Dalançıkar, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada maktulün kardeşleri Tülay Pala, Fatma Serdaroğlu, Sahragül Odabaş, ailesi, yakınları ve ailenin avukatı Serkan Ellialtı, Yunus Çoruh ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, sanık Dalançıkar, "Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim. Mahkemenin adaletine sığınıyorum." dedi.

Sanık, "Esasen hayatta ben en çok maktulü seviyordum. Yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önce maktulün parmağında yüzük görmüştüm. Buna dayanamadım. Olayı tasarlamadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kasten tasarlayarak adam öldürdüğüne hükmettiği sanığı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Avukat Serkan Ellialtı, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, TCK'ye göre sanığa en ağır cezanın verildiği söyledi.

Ellialtı, "Kasten tasarlayarak adam öldürme cezası aldı. Herhangi bir indirim olmadı. Süreci akli dengesi olmadığı yönünde söylemlerle uzatmaya çalıştı. Ağırlaştırılmış müebbet cezası yaramıza bir nebze olsun merhem sürecektir. Arkadaşımızı, sevdiğimiz bir insanı kaybettik. Bizim için yeterli mi, elbette değil ama olabilecek buydu." dedi.

Fatma Serdaroğlu da bu cezanın kendilerini tatmin etmediğini aktararak, "Adalet söyledi. Yapacak bir şey yok. Kardeşimizi geri getiremeyiz. Bizim canımız yanıyor. Allah'ından bulsun. Benim kardeşim öldü, o da dünyayı göremesin." şeklinde konuştu.

Son dakika haberi | Rize'de öldürülen AK Parti'li Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberi | Rize'de öldürülen AK Parti'li Pala'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

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