POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

AKSARAY'da, bir çiftlikten çalınan 'Malaklı' cinsi köpek, polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek bulundu. Köpeği çaldığı belirlenen 2 kişiden Yasin K. (25) yakalandı. Daha önce hayvanını bulanı yarım altınla ödüllendireceğini duyuran Yaşar Bedenli, köpeğin polis tarafından bulunması üzerine, "Şimdi bu sözümü sokak köpeklerine yarım altın parasınca mama alarak tutacağım? dedi.

Olay, 5 Ekim günü saat 06.30 sıralarında, Topakkaya beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. ' Aksaray Malaklısı' adıyla bilinen, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeklerinin yetiştirildiği Yaşar Bedenli'ye ait çiftliğe gelen 2 kişi, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan erkek köpeği alıp, hafif ticari araca bindirerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden Bedenli, polise haber verdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaşar Bedenli'nin 'Martin' adını verdiği köpeğin bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 20 saat görüntü izleyen polis ekipleri şüphelilerden birinin Yasin K. olduğunu saptadı. Yasin K. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 'Martin' ile birlikte, 2 malaklı köpek, 4 silah, 2 av tüfeği ve çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi, Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bulunan köpek sahibi Yaşar Bedenli'ye teslim etti. Köpeğini bulanı yarım altınla ödüllendireceğini duyuran Bedenli, bu ödülü polis memurlarına vermek istedi. Ancak polis, ödülü reddedip bu paraya sokak köpekleri için mama alıp dağıtması teklifinde bulundu. Köpeği bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Bedenli, şunları söyledi:

'Köpeğimin bulunmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. 4 gün içerisinde köpeğimi bularak bana teslim ettiler. Köpeğimi bulana yarım altın sözü vermiştim. Şimdi bu sözümü sokak köpeklerine yarım altın parasınca mama alarak dağıtacağım. İnşallah kaybolan tüm köpeklerimiz bulunarak sahiplerine teslim edilir. Köpeklerimiz bizim çocuklarımız gibi, severek büyütüyoruz onları. Bulunması beni çok mutlu etti. Çok üzülmüştüm. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Martin'i biraz aç bırakmışlar. Bizlerden çekiniyor şimdi. 5-10 güne kadar kendine gelir köpeğim.?