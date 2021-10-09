POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, bir çiftlikten çalınan 'Malaklı' cinsi köpek, polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek bulundu.

AKSARAY'da, bir çiftlikten çalınan 'Malaklı' cinsi köpek, polis ekipleri tarafından yaklaşık 20 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek bulundu. Köpeği çaldığı belirlenen 2 kişiden Yasin K. (25) yakalandı. Daha önce hayvanını bulanı yarım altınla ödüllendireceğini duyuran Yaşar Bedenli, köpeğin polis tarafından bulunması üzerine, "Şimdi bu sözümü sokak köpeklerine yarım altın parasınca mama alarak tutacağım? dedi.

Olay, 5 Ekim günü saat 06.30 sıralarında, Topakkaya beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. ' Aksaray Malaklısı' adıyla bilinen, büyük kafatası, sarkık dudağı ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeklerinin yetiştirildiği Yaşar Bedenli'ye ait çiftliğe gelen 2 kişi, piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan erkek köpeği alıp, hafif ticari araca bindirerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Durumu fark eden Bedenli, polise haber verdi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaşar Bedenli'nin 'Martin' adını verdiği köpeğin bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 20 saat görüntü izleyen polis ekipleri şüphelilerden birinin Yasin K. olduğunu saptadı. Yasin K. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 'Martin' ile birlikte, 2 malaklı köpek, 4 silah, 2 av tüfeği ve çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi, Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bulunan köpek sahibi Yaşar Bedenli'ye teslim etti. Köpeğini bulanı yarım altınla ödüllendireceğini duyuran Bedenli, bu ödülü polis memurlarına vermek istedi. Ancak polis, ödülü reddedip bu paraya sokak köpekleri için mama alıp dağıtması teklifinde bulundu. Köpeği bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Bedenli, şunları söyledi:

'Köpeğimin bulunmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olsunlar çok ilgilendiler. 4 gün içerisinde köpeğimi bularak bana teslim ettiler. Köpeğimi bulana yarım altın sözü vermiştim. Şimdi bu sözümü sokak köpeklerine yarım altın parasınca mama alarak dağıtacağım. İnşallah kaybolan tüm köpeklerimiz bulunarak sahiplerine teslim edilir. Köpeklerimiz bizim çocuklarımız gibi, severek büyütüyoruz onları. Bulunması beni çok mutlu etti. Çok üzülmüştüm. Emniyet ekiplerine teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Martin'i biraz aç bırakmışlar. Bizlerden çekiniyor şimdi. 5-10 güne kadar kendine gelir köpeğim.?

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU

POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

Beyoğlu'nda parkta ölü bulundu

 Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Kubilay Aka Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ozan Tufan Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: POLİS, ÇALINAN 'MALAKLI' CİNSİ KÖPEĞİ 20 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLEYEREK BULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:35:33. #1.11#