Son dakika haberi: PHASELİS ANTİK KENTİ'NE, ZİYARETÇİ AKINI

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti, tarih ve doğanın iç içe olduğu sahilleriyle yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Antik çağda parfüm üretimiyle de öne çıkan Phaselis, ziyaretçi akınına uğadı.

Yerli ve yabancı misafirler, milli park statüsündeki antik kente karadan araçlarıyla, denizden yat turuya ziyaret etti. Tarihe büyük damga vuran Büyük İskender'in Makedonya'dan Hindistan'a uzanan seferinde konakladığı yer olarak da bilinen Phaselis Antik Kenti, tarihi ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bıraktı. Kenti ziyaret edenler, tarihi eserlerin bulnduğu koylarda çam ağacı gölgesinde dinlenmenin de tadını çıkarıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçenin en önemli değerlerinden biri olan antik kentin yaz sezonunun bitmesine rağmen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Günlük ortalama 10 bin kişinin antik kenti ziyaret ettiğini ifade eden Topaloğlu, "Phaselis, Kemer ve Kemer'in tanıtımı için büyük bir değer. Buraya daha fazla ziyaretçi gelmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletmesini alan şirketin ve Kemer Belediyesi'nin neler yapılabileceği konusunda ortak karar alınması gerekiyor. Biz Kemer Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Phaselis Antik Kenti'ne daha fazla turist gelmesi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Topaloğlu, "Phaselis çok önemli bir değer. Bölgede kazı çalışmaları devam ediyor. Büyük İskender'in konakladığı yer. Büyük İskender buraya gelince altın taçla karşılanmış. Burayı ne kadar fazla anlatırsak Kemer'in tarihi güzellikleri de ortaya çıkmış olacaktır" diye konuştu.