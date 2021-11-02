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Son dakika haberi! Murat öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Murat öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Son dakika habere göre ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ilkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30), kullandığı otomobil takla attı.

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde ilkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30), kullandığı otomobil takla attı. Kazada, Balanur yaşamını yitirdi.

Kaza, Elazığ-Karakoçan kara yolunda sabah saatlerinde medana geldi. İlkokul öğretmeni Murat Balanur'un (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Başyurt köyü civarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Balanur olay yerinde hayatı kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevkedildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Balanur'un cenazesi otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberi! Murat öğretmen, kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Son Dakika Haberleri
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