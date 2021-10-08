Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2) - Haberler
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Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Bir son dakika haberine göre KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve yerden yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

KÜTAHYA (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, havadan ve yerden yapılan müdahale ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Değirmisaz demiryolu hattında 5 ayrı noktada başladığı tespit edilen yangın hakkında bilgi veren Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, "Yangına 5 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 16 ilk müdahale aracı, 1 ambulans, 6 itfaiye, 18 teknik eleman ve 81 orman işçisi müdahale ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 4 hektar civarında bir alanda etkili oldu. Bu hatta daha önceki yıllarda da yangın çıktığını biliyoruz. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Yangın haberini alır almaz helikopterlerimizle müdahalemizi ettik" dedi.Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları devam ediyor.


Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Son dakika haberi: Kütahya'da orman yangını; 4 farklı noktada alevler büyüyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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