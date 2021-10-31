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Son dakika haberi! Kontrol noktasında durdurulan araçtan silah, cop ve çakı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kontrol noktasında durdurulan araçtan silah, cop ve çakı çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Antalya'da jandarma ekipleri, rutin yol kontrolleri esnasında durdurdukları araç içerisinde şahsın hareketlerinden şüphelenerek araçta arama gerçekleştirdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri, rutin yol kontrolleri esnasında durdurdukları araç içerisinde şahsın hareketlerinden şüphelenerek araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde ateşli silah, şarjör, fişek, çakı ve cop ele geçirildi.

Antalya Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu'nun Topallı yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki U.B. adlı şahsın şüpheli davranışları üzerine yaptıkları aramada 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet çakı, 1 adet sustalı çakı, 1 adet teleskopik cop ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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