Son dakika haberi! Kontrol noktasında durdurulan araçtan silah, cop ve çakı çıktı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da jandarma ekipleri, rutin yol kontrolleri esnasında durdurdukları araç içerisinde şahsın hareketlerinden şüphelenerek araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, araç içerisinde ateşli silah, şarjör, fişek, çakı ve cop ele geçirildi.

Antalya Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu'nun Topallı yol kontrol noktasında durdurdukları araç içerisindeki U.B. adlı şahsın şüpheli davranışları üzerine yaptıkları aramada 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet çakı, 1 adet sustalı çakı, 1 adet teleskopik cop ele geçirdi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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