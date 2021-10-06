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Son dakika haberi: KKTC'de kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi DAÜ hazırlayacak

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: KKTC'de kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi DAÜ hazırlayacak

Son dakika haberleri... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere Doğu Akdeniz Üniversitesini (DAÜ) görevlendirdiklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere Doğu Akdeniz Üniversitesini (DAÜ) görevlendirdiklerini belirtti.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Saner, UBP'nin 46'ncı kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde, Denktaş'ın Lefkoşa'daki kabrini ziyaret etti.

Saner, beraberindeki heyetle kabre çelenk koydu.

Burada açıklama yapan Saner, Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere Doğu Akdeniz Üniversitesini (DAÜ) yetkilendirdiklerini belirtti.

Saner, projenin iki ayda biteceğini ifade ederek, "Bu alanı Rauf Raif Denktaş'ın adına yaraşır bir hale getireceğiz." dedi.

Ziyarette Saner'e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkan Yardımcıları Dilaver Bilgen ile Kenan Örgen eşlik etti.

Son dakika haberi: KKTC'de kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi DAÜ hazırlayacak

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: KKTC'de kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Anıt Mezarı için projeyi DAÜ hazırlayacak - Haberler
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