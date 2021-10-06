KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, Onur Avcı (31) ile kuzeni Cemalattin Avcı (25), kafeteryada çay içtikleri sırada husumetlisi Tolga G.'nin (27) silahlı saldırısına uğradı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, Onur Avcı (31) ile kuzeni Cemalattin Avcı (25), kafeteryada çay içtikleri sırada husumetlisi Tolga G.'nin (27) silahlı saldırısına uğradı. Kuzenlerin ağır yaralandığı silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.45 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Avcı ve kuzeni Cemalattin Avcı, kafeteryada çay içtikleri sırada yanlarına Cemalettin Avcı'nın husumetli olduğu Tolga G., geldi. İkili arasında kafeteryanın önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga G., belinden çıkardığı tabancayla kafeteryaya doğru ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Onur Avcı ve Cemalattin Avcı, kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzenlerin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İki kuzenin, saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası da yansıdı.

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KEFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KUZENLER AĞIR YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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