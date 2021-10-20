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Son dakika haberi! Kargo görevlisi gibi davranan polis, uyuşturucu şüphelilerini yakaladı

Demirören Haber Ajansı / Uğur Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kargo görevlisi gibi davranan polis, uyuşturucu şüphelilerini yakaladı

Son dakika haberine göre GÜMÜŞHANE'de kargo görevlisi gibi davranan polis, boks eldiveni içerisine saklanan uyuşturucu maddenin bulunduğu paketi almaya gelen 2 kişiyi yakaladı.

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de kargo görevlisi gibi davranan polis, boks eldiveni içerisine saklanan uyuşturucu maddenin bulunduğu paketi almaya gelen 2 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Gümüşhane'ye kargo ile uyuşturucu madde gönderileceği bilgisine ulaştı. Kargo firmasında narkotik köpekleri ile yapılan aramada içinde uyuşturucu madde olan pakete ulaşıldı. Polis, kargo görevlisi gibi davranarak paketi belirtilen adrese yakın bir noktaya götürerek alıcıyı telefonla aradı. Paketi almaya gelen M.A.K ve E.T. yakalandı. Pakette boks eldiveni içerisinde gizlenmiş 21,77 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kargoyu İstanbul'dan gönderdiği belirlenen M.O. da gözaltına alındı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberi! Kargo görevlisi gibi davranan polis, uyuşturucu şüphelilerini yakaladı

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