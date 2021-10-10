Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kentte belirlenen adres ve kişilere yönelik operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kurusıkıdan dönme tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili A.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
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