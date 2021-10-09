Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: 100 kara yolu Edirne yönü Bostancı mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - D-100 kara yolu Edirne yönü Bostancı mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Edirne istikameti Bostancı mevkiinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin yavaşlaması üzerine aynı istikamette seyir eden bir otomobil duramayarak önce bir ticari taksiye ardından bir servis minibüsüne çaptı. Toplamda 4 otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya neden oldu.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle D100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobilin içerisindeki sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Motosiklette bulunan Diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan Otomobillerin fırlayan parçaları yola savruldu.

Bostancı Edirne İstikameti 1 saat trafiğe kapandı.

Kazazede Emin Aksu," 80-100 kilometre hızla seyir halindeydik. Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyerlere vurdu. Sonra kaydı. Motosikletin üzerine bulunan kişiler fırladı. Motosiklette daha ileriye sürüklendi. Dörtlülerimi yakıp kenarda durdum. Düşenleri yoldan çekelim arkadan araçlar süratli geliyor diye. Ticari taksi sahibi arkadaşta durdu. O anda arkadan gelen minibüs, ticari taksiye vurdu. Oradan sıyrılıp benim arabaya vurdu. Olay bu şekilde gelişti. Kazaya toplam 4 araç karıştı. 4 kişide yaralandı. Ambulanslar gelip yaralıları götürdü. Durumları hakkında bilgim yok " dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber! Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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