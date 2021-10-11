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Son dakika haberi: İngiliz polisi, cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew hakkında işlem yapmayacak

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İngiliz polisi, cinsel saldırıyla suçlanan Prens Andrew hakkında işlem yapmayacak

Son dakika haber... İngiliz polisi, ABD'de hakkında reşit olmayan birine cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

İngiliz polisi, ABD'de hakkında reşit olmayan birine cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

Londra Polis Teşkilatı, 17 yaşındayken Prens'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre'nin iddialarının daha fazla soruşturma için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Polisten yapılan açıklamada, ABD'deki davanın bir parçası olarak Ağustos 2021'de yayınlanan bir belgenin incelendiği belirtilerek, "Bu inceleme tamamlandı ve başka bir işlem yapmıyoruz." bilgisi verildi.

Dük'e yakın bir kaynak ise haber ajansı PA Media'ya yaptığı açıklamada polisin soruşturmayı sonlandırmaya karar vermesinin "sürpriz olmadığını" söyledi.

Prens tarafından Londra, New York ve Karayipler'de 3 kez cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Giuffre, ABD'de dava açmıştı.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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