Son dakika haberi! Husumetlisi, Uğur'u lokantada yemek yerken öldürdü

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Mustafa D. (36), husumetli olduğu Uğur Uysal'ı (28) lokantada yemek yerken pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Jandarmaya teslim olan Mustafa D.'nin 10 gün önce Uysal tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

Ödemiş'te yaşayan Mustafa D., sabah saatlerinde, kırsal Kaymakçı Mahallesi'ndeki lokantada, aralarında husumet olan ve kendisi gibi günlük işlerde çalışan Uğur Uysal'ın yemek yediğini fark etti. Lokantanın yan tarafındaki kapıdan içeri giren Mustafa D., elindeki pompalı tüfeği Uysal'a doğrultup, ateşledi. Uysal, kanlar içinde oturduğu yerden düşerken, restorandaki panik anlarında Mustafa D. ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Uysal'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Mustafa D. ise bir süre sonra jandarmaya gidip, teslim oldu.