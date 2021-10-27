Hiroşima atom bombası saldırısından kurtulan simge isim hayatını kaybetti

ABD'nin Hiroşima'ya atom bombalı saldırısından sağ kurtulan ve ülkedeki nükleer silah karşıtı hareketin önemli figürlerinden biri olan Sunao Tsuboi, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Nükleer silahların yol açtığı yıkımı en iyi bilen ülke olan Japonya, ülkedeki nükleer silah karşıtı hareketin simge isimlerinden birini kaybetti. ABD'nin Hiroşima'ya yönelik atom bombası saldırısından sağ kurtulan Sunao Tsuboi, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Sivil toplumda yürüttüğü barışçıl çalışmalarla tanınan ve 2016'da Hiroşima'yı ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile görüşerek uluslararası kamuoyunda tanınır hale gelen Tsuboi'nin ölüm haberini ailesi kamuoyuna duyurdu. Tsuboi'nin anemi kaynaklı kalp ritmi bozukluğu nedeniyle pazar günü hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAŞBAKAN KİSHİDA'DAN TAZİYE MESAJI

Obama Japonya'yı ziyaret ettiği dönemde Dışişleri Bakanı olan Japonya Başbakanı Fumio Kishida da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Tsuboi'nin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasına değindi. Kishida, "Tsuboi ile nükleer silahların olmadığı bir dünyayı gerçekleştirme hedefimize farklı şekillerde destek sağlamış, fikir alışverişinde bulunmuştuk. ABD Başkanı Obama'nın Hiroşima ziyaretine de katılmıştı" ifadelerini kullanarak, Tsuboi'nin düşüncelerinin yaşamaya devam edeceğini belirtti.

OKUL DÖNÜŞÜNDE YAKALANDI

20 yaşındayken okula gittiği esnada atom bombasının atıldığı noktanın yaklaşık 1.2 kilometre uzaklığında patlamanın etkisine maruz kalan Tsuboi'nin vücudunda ağır yanıklar oluştuğu biliniyordu. Ortaokul öğretmeni olarak çalıştıktan sonra kendini nükleer karşıtı faaliyetlere adayan Tsuboi, nükleer silahların çirkin yüzünü on yıllardır yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi ile paylaşmıştı.

140 BİN CANA MAL OLDU

6 Ağustos 1945'te ABD tarihte ilk kez Japonya'ya karşı atom bombası kullanmış, yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırı, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmasına neden olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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