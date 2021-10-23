Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası - Haberler
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Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Turnuva için maça çıkacak takımlar Turnuva madalyaları Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'in konuşması İki takımın maça çıkması Müsabaka Maçı izleyenler javijuliophoto@gmail.com sent you Demonstration for ETA prisoners in San Sebastian with the support of Catalan pro-independence.

Turnuva için maça çıkacak takımlar

Turnuva madalyaları

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'in konuşması

İki takımın maça çıkması

Müsabaka

Maçı izleyenler javijuliophoto@gmail.com

sent you Demonstration for ETA prisoners in San Sebastian with the support of Catalan pro-independence politicians.zip

Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası

Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası

Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası

Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası
AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri
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