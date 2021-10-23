Son dakika haberi... Gürcistan'da, İkinci Karabağ Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla futbol turnuvası
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Turnuva için maça çıkacak takımlar Turnuva madalyaları Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'in konuşması İki takımın maça çıkması Müsabaka Maçı izleyenler javijuliophoto@gmail.com sent you Demonstration for ETA prisoners in San Sebastian with the support of Catalan pro-independence.
Turnuva için maça çıkacak takımlar
Turnuva madalyaları
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim'in konuşması
İki takımın maça çıkması
Müsabaka
Maçı izleyenler javijuliophoto@gmail.com
sent you Demonstration for ETA prisoners in San Sebastian with the support of Catalan pro-independence politicians.zip