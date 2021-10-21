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Son dakika... Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: ANKARA'da dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz (38) hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldüren Zeynel Korkmaz (38) hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 6 Mart'ta Mamak ilçesine bağlı Durali Alıç Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Zeynel Korkmaz, dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle eşi Reyhan Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Zeynel Korkmaz mutfaktan aldığı bıçakla eşi Reyhan Korkmaz'ı, 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından evden kaçan ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeynel Korkmaz hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianeme hazırlandı. İddianamede, Korkmaz'ın başka bir kadınla dini nikahlı olduğu ve o kadından olan çocuğunu da soy birliği sağlanması için Reyhan Korkmaz adına kaydettirdiği belirtildi. İddianamede, olay günü eve gelen Zeynel Korkmaz ile Reyhan Korkmaz'ın, dini nikahlı eşi nedeniyle kavga ettikleri, Reyhan Korkmaz'ın kocasına 'Yine o kadının yanından mı geliyorsun?' dediği ve bu söze sinirlenen Zeynel Korkmaz'ın eşini boğazından bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi. İddianame, Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Zeynel Korkmaz 27 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Son dakika... Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika... Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika... Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika... Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet talebi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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