Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekme kavga kamerada - Haberler
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Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekme kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekiler olaya müdahale etmekte zorlanırken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Dün öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir parkta edinilen bilgilere göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü.

YERDE BİLE TEKMELEDİ

Uzun süren kavgada uçan tekme ve yumruklarlar havada uçuşurken, bir kişi uçan tekmeyle düşürdüğü genci yerde tekmeledi.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler kavgaya müdahale etmekte zorlanırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yere düşürdükleri gence acımadan vurdular! Uçan tekme kavga kamerada
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