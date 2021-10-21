Son dakika haberi... Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Düzce'de bir kişinin evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişinin evinin banyosunda sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Uğur Ay'ın (36) Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinin banyosunda öldürülmesi üzerine çalışma başlatan Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın yakınında bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişinin bir araca binerek uzaklaştığını tespit eden ekipler, zanlıları D-100 kara yolu Sakarya sınırında durdurarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ailesinden ayrı yaşayan Uğur Ay'dan 3 günden beri haber alamayınca evine giren Yılmaz Ay, oğlunu banyoda hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu. Ay'ın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Son dakika haberi... Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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