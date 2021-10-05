Son dakika haberi! Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi! Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki katı atık depolama sahasında 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesindeki katı atık depolama sahasında 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bozkurt Belediyesince katı atıkların depolandığı Mehmetçik Mahallesi'ndeki alanda bertaraf işlemini ihaleyle alan Mehmet Ali K. (29), önceki işletmeci Murat Arat ile kardeşi Yılmaz Arat'tan (40) bölgeyi devralmak istedi.

İddiaya göre, mahkemenin tahliyesi yönündeki kararına rağmen alanı boşaltmayan Arat kardeşler ile bölgeye gelen Mehmet Ali K, Salih K, Vedat G. ve İbrahim G. (39) arasında tartışma çıktı.

İki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda tüfekle yaralanan Arat kardeşler, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başı ve göğsünden yaralanan Yılmaz Arat müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, Mehmet Ali K, Salih K, Vedat G. ve İbrahim G'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberi! Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberi! Denizli'de silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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