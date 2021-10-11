Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

Son dakika gündem haberi... Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, üreme dönemini tamamlayıp göçe hazırlanan martılar ve yavrularıyla şenlendi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan- Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, üreme dönemini tamamlayıp göçe hazırlanan martılar ve yavrularıyla şenlendi.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kışın buz tutan yüzeyinde Eskimo usulü balık avı ile atlı kızakla gezinti yapılabilen Çıldır Gölü, güzelliğiyle her mevsim kendine hayran bırakıyor.

Kışın buz tutan yüzeyi ve çevresinin bembeyaz kar örtüsüyle masalsı görünüme kavuşan, yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Çıldır Gölü, yazın da serin havası, doğal güzellikleri ve çevresindeki alanlarda barınan kuş türleriyle ilgi görüyor.

Başta Van Gölü Martısı olmak üzere pelikan, yaban kazı, karabatak, ördek, su tavuğu gibi kuş türlerine yaşam alanı sunan gölün kıyıları, şu sıralar özellikle martı yavrularının cıvıltılarıyla şenleniyor.

Göl kıyısındaki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Kurtuluş Kılıç, AA muhabirine, gölün bu dönemde, üreme dönemini tamamlayan kuşların büyüyen yavrularıyla yaptığı göç hazırlığına sahne olduğunu dile getirdi.

"Çıldır Gölü yazın ayrı kışın ayrı güzellik sunuyor." diyen Kılıç, "Her mevsim olduğu gibi sonbaharda da kıyılara kadar gelen kuşlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle martı yavruları yanımıza kadar gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Çıldır Gölü'nde üreme dönemini tamamlayan martılar göçe hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:06:12. #1.12#