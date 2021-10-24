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Son dakika haberi | Burdur'daki 3 aracın karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 5'e çıktı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Burdur'daki 3 aracın karıştığı trafik kazasında ölü sayısı 5'e çıktı

Bir son dakika haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan baba ile kızı da öldü.

BURDUR (AA) - Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan baba ile kızı da öldü.

Yeşilova-Burdur kara yolu Harmanlı köyü kavşağında 3 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kazanın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Yağmur (7) ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan babası Bayram Baş (49) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün Ahmet Aydoğan'ın (48) kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın (58) idaresindeki römorklu traktörle çarpışmış, karşı şeride geçen araç, Şenol Özalp'in (54) kullandığı otomobile çarpmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş (47) ile 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Baba Bayram ile kızı Yağmur Baş (7) ağır yaralanmış, traktör ve kamyon sürücüleri gözaltına alınmıştı.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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