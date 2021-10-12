Son dakika haberi! Burdur'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
AA / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
BURDUR (AA) - Burdur'un Ağlasun ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
A.K. idaresindeki 32 GC 486 plakalı tır, Mamak köyü yol ayrımında, İbrahim Erdoğan yönetimindeki 15 AAJ 399 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Bucak Belediyesi İtfaiye kurtarma ekiplerince otomobilden çıkarılan cenaze, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Hüseyin Çubuk - Son Dakika Haberleri