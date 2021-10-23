Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Burdur'da bir traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da bir traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Yeşilova ilçesine Bağlı Harmanlı köyü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yeşilova'dan Burdur istikametine giden Yusuf A. (58) yönetimindeki 15 NU 680 plakalı traktöre takılı römorka aynı yönde giden Ahmet A. (48) yönetimindeki 20 H 3338 plakalı kamyon arkadan çarptı. Kamyon, traktör römorkuna vurduktan sonra karşı yönden gelen Şenol Özalp (54) yönetimdeki 15 LH 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada otomobilde bulunan sürücü Şenol Özalp, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Emir Baş (6) ve Günaydın Cirit Baş (47) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan Bayram B. (49) ve Yağmur B. (7) ile traktör sürücüsü Yusuf A. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, ağır yaralanan Yağmur B. Antalya Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Son Dakika | Burdur'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Özel Harekat Polisinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

 Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

Zincirleme trafik kazasında gerginlik! Arabaları bırakıp birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz

 Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title