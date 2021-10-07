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Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

Son dakika 3. sayfa haberi... Batman Beşiri karayolu üzerinde bulunan şüpheli çuval ihbarı jandarmayı harekete geçirdi.

BEŞİRİ, BATMAN (İHA) - Batman Beşiri karayolu üzerinde bulunan şüpheli çuval ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Yol iki taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman'a bağlı Beşiri ilçesi ile İkiköprü beldesi arasında gerçekleşti. Karayolu üzerinde bulunan çuvalın bomba olma ihtimaline karşı jandarma karayolunu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Yolda bekleyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları şüpheli çuvalı fünye ile patlattı.

Çuval boş çıkınca yol trafiğe tekrardan açıldı. - BATMAN

Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

Son dakika haberi! Batman-Beşiri karayolu üzerinde bomba ihbarı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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