Son dakika haberi! Aydın'da kaybolan 65 koyunu, jandarma drone yardımıyla buldu
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.
KARPUZLU, AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde kaybolan koyun sürüsü, jandarma ekiplerince drone yardımıyla bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir üreticinin, Abak Mahallesi'ndeki ahırından 65 koyununun kaybolduğunu bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, arazide drone yardımıyla yaklaşık 15 saat süren arama çalışması sonucu koyunları bularak sahibine teslim etti.
AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri