TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla'daki evinde ölü bulundu.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar Tuzla'daki evinde ölü bulundu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu. Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öne sürüldü. Erbahar'ın ölümüyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

TÜBİTAK'TA GÖREVLİ DOÇ. DR. DİLEK DÜNDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title