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Son dakika haber: Terör örgütünün yeni oyunu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Terör örgütünün yeni oyunu

Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı köyü Korucu Başı Selman Ediş, terör örgütü ve yandaşlarının yeni bir oyun peşinde olduğunu belirterek, vatandaşların sosyal medyada yapılan paylaşımlara inanmamasını istedi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesi Ormanlı köyü Korucu Başı Selman Ediş, terör örgütü ve yandaşlarının yeni bir oyun peşinde olduğunu belirterek, vatandaşların sosyal medyada yapılan paylaşımlara inanmamasını istedi.

Açıklamalarda bulunan Selman Ediş, "Son zamanlarda Hakkari'de ve Çukurca'da sağlanan huzur ortamını bozmak maksadıyla terör örgütü ve yandaşları tarafından sosyal medya kullanılarak; güvenlik güçleri, korucular ve bazı vatandaşları karalamaya yönelik cinsel içerikli alçakça paylaşımlar yapılmaktadır. Bu alçak paylaşımlara yönelik Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşlar bu paylaşımlara inanmasın" dedi.

İftiralarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

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