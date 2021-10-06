Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI - Haberler
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Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de samanların bulunduğu ahırda çıkan yangında koyunlar son anda kurtarıldı.

Haber -Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri'de samanların bulunduğu ahırda çıkan yangında koyunlar son anda kurtarıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Akören Mahallesi Değirmencioğlu Sokak'ta yaşandı. Koyunların bulunduğu samanlıkta alevlerin çıktığını gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada koyunlar vatandaşlar tarafından samanlıktan çıkartıldı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve Silivri Belediyesi Su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından samanlık yangını söndürüldü. Samanların bulunduğu tek katlı baraka kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI
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Haber: Son dakika! SİLİVRİ'DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGINDA HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI - Haberler
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