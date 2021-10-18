Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı - Haberler
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Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı

Seslendirdiği şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen 'Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Seslendirdiği şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddia edilen ' Murda' adıyla bilinen ünlü rap şarkıcısı Önder Doğan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şarkıcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; "Murda" olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın (37) "Duman", "Pahalı" ve "Eh Baba" isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin,  şarkıcının önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yapacağı yönünde bilgi edinildi. Doğan dün saat 19.30 sıralarında havalimanında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Doğan adliyeye sevk edildi. Doğan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


- İstanbul
Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı

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Haber: Şarkıcı Murda havalimanında gözaltına alındı - Haberler
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