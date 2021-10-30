Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi - Haberler
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Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan ambulans devrildi

Son dakika gündem haberine göre Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan özel ambulans devrildi.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de otomobil ile çarpışan özel ambulans devrildi.

Alınan bilgiye göre, Cengiz Oğuzhan Ç. hakimiyetinde seyir halinde olan 34 SF 9636 plakalı özel ambulans, Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Cem Batuhan K. yönetimindeki 34 BTU 55 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen ve sürüklenen ambulans, caddenin ortasında bulunan ağaca ve refüje çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki sürücünün de yara almadığı kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla caddeden kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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