Son dakika haber... Samyeli Derneği çocukların yüzünü güldürdü

ADIYAMAN (İHA) - Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneğinin 'Sevgi sınır tanımaz 3 konvoyu' Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürdü.

Düzenlenen etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, yardım yapılacak çocuklar ve aileleri katılım sağladı.

Yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demir, "Bu projeye ilk başladığımızda her yıl düzenleyeceğimize dair kendimize bir söz vermiştik. Şükür ki bu yıl 3.sünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 250 özel kardeşimize hediyelerimizi dağıttık. Bu ilk durağımız Adıyaman'daki eğitim gören çocuklarımız oldu. Önümüzdeki günlerde diğer çocuklarımızla kucaklaşmak içinde sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Programda Dernek Başkanı Bahattin Demir'e plaketini Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca takdim etti. Kıyafetlerin dağıtılması sonrası program fotoğraf çekimiyle son buldu. - ADIYAMAN