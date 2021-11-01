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Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü

Son dakika haberine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi fuar alanı mevkisindeki bir kafede gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıda Hayati Çelik (42) sırtından vuruldu. Ağır yaralanan Çelik özel bir hastaneye kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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