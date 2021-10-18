Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi - Haberler
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Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi

Rusya'nın Perm bölgesindeki bir okulda hareketli dakikalar yaşandı. Okula silah getirip etrafa ateş açan öğrenci, müdürün müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Rusya'da sabah saatlerinde bir okuldaki panik anları velileri büyük tedirginliğe uğrattı. Okula silahla giden ortaokul öğrencisi, rastgele etrafa ateş açtı. Bu sırada devreye giren müdürün fedakarlığı da takdir topladı.

MÜDÜR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Rus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Perm bölgesinin Sars köyünde 6. sınıf öğrencisi okula soktuğu silahla iki kez ateş etti. Öğrenci, okul müdürü tarafından etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

DERSLER İPTAL EDİLDİ

Derslerin iptal edildiği okulun güvenliğini sağlayan şirketin denetleneceği ifade edildi. Perm'deki üniversitede 20 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi - Haberler
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