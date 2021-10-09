Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

HEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'de Hemşin ilçesindeki bir çay fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesindeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.

Patlamada işçilerden Sinan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ise ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacısalihoğlu, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Rize Vali Yardımcısı ve Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın sabah vardiya değişimde meydana geldiğini söyledi.

Bir çalışanın vefat ettiğini, birinin yaralı olduğunu kaydeden Alim, "Yanıkları var ve hastanede tedavi altında. Tutanaklar neden meydana geldiği ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Savcı bey değerlendirmesini yaptı. Tutanaklar tuttu. Muhtemelen su olmamasından kaynaklı. Üç kazan var. Bir tanesinde bu oluyor. Netleşince paylaşım yapacağız." dedi.