Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Rize'de Hemşin ilçesindeki bir çay fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

HEMŞİN, RİZE (AA) - Rize'de Hemşin ilçesindeki bir çay fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesindeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.

Patlamada işçilerden Sinan Taşkın olay yerinde hayatını kaybetti, Ramazan Hacısalihoğlu ise ağır yaralandı. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacısalihoğlu, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Rize Vali Yardımcısı ve Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Fabrikada üretime ara verilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın sabah vardiya değişimde meydana geldiğini söyledi.

Bir çalışanın vefat ettiğini, birinin yaralı olduğunu kaydeden Alim, "Yanıkları var ve hastanede tedavi altında. Tutanaklar neden meydana geldiği ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Savcı bey değerlendirmesini yaptı. Tutanaklar tuttu. Muhtemelen su olmamasından kaynaklı. Üç kazan var. Bir tanesinde bu oluyor. Netleşince paylaşım yapacağız." dedi.

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülşen Ezgi Mola İrem Derici Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çay fabrikasındaki patlamada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:29:16. #1.17#