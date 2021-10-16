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Son dakika haber... Polisi sürükleyen otomobil, CHP'li başkan yardımcısının çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Polisi sürükleyen otomobil, CHP'li başkan yardımcısının çıktı Terk edilen otomobilde TBMM araç giriş kartı bulundu Otomobilin sahibinin CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu olduğu öğrenildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrol noktasında...

Polisi sürükleyen otomobil, CHP'li başkan yardımcısının çıktı

Terk edilen otomobilde Tbmm araç giriş kartı bulundu

Otomobilin sahibinin CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı yapan Bülent Sadıkoğlu olduğu öğrenildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan otomobilin sahibi, CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu olduğu belirlendi. Araçtan ise TBMM araç giriş kartı çıktı.

Olay dün İzmit Ömer Türkçakal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı. Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Kaçan otomobil CHP'li başkan yardımcısının

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan takip neticesinde otomobil, 4 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Aracın içerisinde yapılan aramalarda TBMM araç giriş kartı bulundu. Plakadan sorgulama yapılan 06 CHP 50 plakalı otomobilin, CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu belirlendi. Polis memurunu yaralama suçundan Sadıkoğlu'nun firari olarak arandığı öğrenildi.

Son dakika haber... Polisi sürükleyen otomobil, CHP'li başkan yardımcısının çıktı

Son dakika haber... Polisi sürükleyen otomobil, CHP'li başkan yardımcısının çıktı

Son dakika haber... Polisi sürükleyen otomobil, CHP'li başkan yardımcısının çıktı
İhlas Haber Ajansı / Gürcan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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