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Son dakika haber! MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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