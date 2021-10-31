Son dakika haber! MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet