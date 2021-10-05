Son dakika: Uyuşturucu operasyona 1 tutuklama - Haberler
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Son dakika: Uyuşturucu operasyona 1 tutuklama

AA - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesine bir evde esrar bulunduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 44 paket halinde satışa hazır 70 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son dakika: Uyuşturucu operasyona 1 tutuklama

Son dakika: Uyuşturucu operasyona 1 tutuklama

Son dakika: Uyuşturucu operasyona 1 tutuklama
AA - Son Dakika Haberleri
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