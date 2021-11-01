Son dakika haber | Komşusunu, alacak tartışmasında öldürmüş

Olay, dün akşam Kangal ilçesinde Bektaşköy köyünde meydana geldi. Muhtar Evren Yılmaz (35), köyde yaşayan Sabri Küçükdağ'dan haber alınamadığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. Köyde arama çalışması başlatan ekipler, Küçükdağ'ın en son aralarında alacak meselesi bulunan Yalçın T. ile görüldüğünü tespit etti. Küçükdağ'ın Yalçın T.'nin ağabeyi S.T.'nin kullanmadığı köy evinde olabileceği bilgisini alan jandarma arama yaptı. Küçükdağ, evde başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, olayın ardından il merkezinde olduğu belirlenen Yalçın T.'yi gözaltına aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Sabri Küçükdağ'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Küçükdağ, Bektaşköy köyünde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.