Son dakika haber! Kazada yaralanan Belediye Başkanı Akbuğa'ya ameliyat için sevk

KONYA'da, park halindeki kamyona çarpan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın da içinde bulunduğu otomobilde hayatını kaybeden Abdullah Azmi Uyar (32) son yolculuğuna uğurlandı. Yaralı Başkan Akbuğa ameliyat için başka bir hastaneye sevk edilirken, sürücü Atilla Özsoy'un tedavisi devam ediyor.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Engili mevkisinde meydana geldi. Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, park halinde bulunan Ramazan Uğur'un kullandığı 42 YF 525 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Atilla Özsoy ve CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, yaralandı, araçtaki Abdullah Azmi Uyar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar Özsoy ve Akbuğa, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Belediye Başkanı Akbuğa'nın ameliyat için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi. 2 yaralının tedavisi devam ederken yaşamını yitiren Abdullah Azmi Uyar'ın cenazesi bugün Cankurtaran Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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