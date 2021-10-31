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Son dakika haber | Kayseri'de kamyonet devrildi: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kayseri'de kamyonet devrildi: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kamyonetin devrildiği kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Niğde'den Kayseri istikametine giden Hakkıcan Koçak (23) yönetimindeki 01 AGP 127 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonetin sürücüsü ile birlikte yanında ve kasasında bulunan A.A. (53) eşi E.A.(43) çocukları H.A. (11), C.A. (9), F.A. (8) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine çağırılan ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kayseri
Son dakika haber | Kayseri'de kamyonet devrildi: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Son Dakika Haberleri
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