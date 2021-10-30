Son dakika haber! Kahramankazan'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Cumhuriyetin 98. yıldönümü kapsamında "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Belediye tarafından Milli Egemenlik Meydanında düzenlenen konserde sanatçılar Resul Dindar ve Ankaralı İbocan ilçe halkıyla buluştu.

Kahramankazanlılar soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konsere katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri, halk oyunlarına eşlik etti.

Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı konuşmada 29 Ekim tarihinin kendilerine iki ayrı gururu yaşattığını belirterek, "İlk gururumuz Cumhuriyet'in 98. yıldönümü, ikinci gururumuz ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde tüm Türkiye'nin gösterdiği kahramanlığın nişanesi olarak ilçemize verilen 'Kahraman' unvanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıldönümüdür." dedi.

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