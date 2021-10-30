Son dakika haber! Kahramankazan'da Cumhuriyet konseri düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kahramankazan'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kahramankazan'da Cumhuriyet konseri düzenlendi

Son dakika haberine göre Kahramankazan'da Cumhuriyetin 98. yıldönümü kapsamında "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan'da Cumhuriyetin 98. yıldönümü kapsamında "Cumhuriyet Konseri" düzenlendi.

Belediye tarafından Milli Egemenlik Meydanında düzenlenen konserde sanatçılar Resul Dindar ve Ankaralı İbocan ilçe halkıyla buluştu.

Kahramankazanlılar soğuk havaya rağmen konsere yoğun ilgi gösterdi.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konsere katılan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyeleri, halk oyunlarına eşlik etti.

Belediye Başkanı Oğuz, yaptığı konuşmada 29 Ekim tarihinin kendilerine iki ayrı gururu yaşattığını belirterek, "İlk gururumuz Cumhuriyet'in 98. yıldönümü, ikinci gururumuz ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinde tüm Türkiye'nin gösterdiği kahramanlığın nişanesi olarak ilçemize verilen 'Kahraman' unvanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanışının 5. yıldönümüdür." dedi.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

 Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

Türk askeri yine kendisine hayran bıraktı! Vatan Caddesi'ndeki gösteriden nefes kesen fotoğraflar

 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title