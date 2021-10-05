İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE LÜKS OTOMOBİL KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 31 GÖZALTI - Haberler
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İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE LÜKS OTOMOBİL KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 31 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE LÜKS OTOMOBİL KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 31 GÖZALTI

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına yönelik 2. dalga operasyonu gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına yönelik 2. dalga operasyonu gerçekleştirildi. 31 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anları kameraya yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan Çarşamba günü 9 ilde lüks otomobil kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda 19 lüks otomobil ele geçirilirken, 40 şüpheli de yakalanmıştı. Operasyonu genişleten polisler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah 05.00 sıralarında, araçların sahte belgelerle tescil işlemini gerçekleştiren ve araçları piyasaya süren kişilere yönelik ikinci dalga operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, İzmir ve Samsun'da 37 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 75 mermi ve çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen araç satış evrakı ele geçirildi. Ayrıca şüpheli olduğu düşünülen 2 adet lüks marka otomobile el kondu. Operasyon anları kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerince otomobillerde yapılan aramalar

-Ekiplerce operasyonda gözaltına alınan şüpheliler

-Genel ve detaylar


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Haber: İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE LÜKS OTOMOBİL KAÇAKÇILARINA OPERASYON: 31 GÖZALTI - Haberler
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