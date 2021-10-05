Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.
Soylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'la birlikte emniyet müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Kovid-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri