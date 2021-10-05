Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü - Haberler
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, video konferans yöntemiyle 81 ilin emniyet müdürleriyle görüştü.

Soylu, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'la birlikte emniyet müdürleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Kovid-19 tedbirleri, trafik, asayiş, kadına yönelik şiddet ve göç konuları değerlendirildi.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün birilerinin medet umduğu PKK'nın yurt içindeki bütün silahlı eleman sayısı, yeni bir rakam veriyorum, 181'e...
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