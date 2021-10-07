Son dakika haber: Hindistan'da otobüs yoldan çıkarak kamyona çarptı: 12 ölü

- Hindistan'da otobüs yoldan çıkarak kamyona çarptı: 12 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da bir otobüsün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak bir kamyonla çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'ın 40 kilometre güneybatısındaki Barabanki semtinde bir trafik kazası meydana geldi. Polis yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün başıboş hayvanlara çarpmamak için yoldan çıkarak kamyona çarptığını bildirdi. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 60 yolcudan 32'si de yaralandı. Polis Memuru Yamuna Prasad, yaralılardan birkaçının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişelendiklerini söyledi. Prasad ayrıca, yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiğini ifade etti.

Polis raporlarına göre, Hindistan'da trafik kazalarında her yıl yaklaşık 110 bin kişi hayatını kaybediyor. Kazalara, dikkatsiz sürüş, yol bakımının ihmal edilmesi ve eskiyen araçların neden olduğu düşünülüyor.