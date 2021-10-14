Son dakika! Bağlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Hatay'ın Altınözü ilçesinde üzüm bağlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde üzüm bağlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karbeyaz mahallesi Göller mevkisinde duman yükseldiğini görenler vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı.