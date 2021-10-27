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Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 556 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 556 gram eroin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Şahinbey ilçesindeki 4 ikamette yaptığı aramada, 1 kilo 556 gram eroin, 380 gram esrar, 43 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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