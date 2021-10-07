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Son dakika haber: "Fiberde ortak altyapıyı memleket meselesi olarak görmek gerekir"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
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Son dakika gündem haberi: Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şürası kapsamında düzenlenen "Haberleşmede Dijital Reform: Dijital Yollar" panelinde açıklamalarda bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şürası kapsamında düzenlenen "Haber leşmede Dijital Reform : Dijital Yollar" panelinde açıklamalarda bulundu. Yeni nesil iletişim teknolojilerinde gelecek hedeflerini anlatan Erkan, özellikle fiber yatırımında ortak altyapı konusunun altını çizdi. Erkan, fiberde ortak altyapı konusunu memleket meselesi olarak görmek ve buna uygun hareket etmek gerekir" dedi.

Her sektör ve her bireye katma değer sunacak hizmet ve çözümler sunmanın önemine değinen Erkan, "Değişimin hızını öngörmemiz mümkün değil; pandemi gibi bir anda ortaya çıkan küresel gelişmeler 8 ila 10 senelik bir zaman zarfında ortaya konulması beklenen ilerleme ve gelişmenin bir anda gerçekleşmesine neden olabiliyor. Yatırımları doğru strateji ve kararlarla uygulamak, kaynakları da doğru kullanabilmek açısından kritik önem taşıyor. Ancak bu sayede geleceğin dünyası şekillenirken biz de doğru yerde olabiliriz. 4. 5g ihalesinde yüksek bedellerle yüksek spektrumlar tahsis etmiştik; o dönem bunun gerekliliği sorgulanmıştı. Bugün baktığımızda ise özellikle pandemi sonrası kapasite artırımı için sürekli yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bugün Turkcell, mobil internet hızında dünyanın en hızlı ilk 3 operatörü arasında yer alıyor. 5G, hatta bir sonraki teknoloji 6G için de planlamamızı doğru yapmalı, yerli ve milli teknoloji üretimi için tüm paydaşlarla birlikte ortak bir ekosistem oluşturmalıyız" açıklamasında bulundu.

"KAYNAKLAR TOPLUMA DEĞER KATMAK AMACIYLA KULLANILMALI"

Erkan yaptığı açıklamanın devamında, "Bugün Türkiye'nin fiber altyapısı, dijitalleşme ve yeni nesil teknolojileri hayata geçirme noktasında gayet yetersiz kaldı. Bizim her sektörün, her bireyin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda onlara katma değer sunacak hizmet ve çözümleri geliştirmeye odaklanmamız gerekiyor. Kaynaklarımızı fiziksel altyapı tarafında gereken inşaat operasyonunu gerçekleştirmek için harcamamamız gerektiğine inanıyorum. Bu kaynağı topluma, kurumlara, ülkeye değer katacak ve farklılaşan hizmetler için kullanmalıyız. Sonuç olarak fiberde ortak altyapı da dahil olmak üzere ülke faydasına olacak her konuyu kişi ve kurumlardan bağımsız bir memleket meselesi olarak görmek ve buna uygun hareket etmek gerekir" ifadelerini kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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