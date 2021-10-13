Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bunlar (ABD ve Rusya ) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"
AA / Ogün Duru - Son Dakika Haberleri